ولي عهد الفجيرة يطلع على رؤية «ألف للتعليم»

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتورة عائشة حسن اليماحي، مستشارة مجلس إدارة شركة «ألف للتعليم». واستمع سموه من الدكتورة عائشة اليماحي إلى شرحٍ مفصلٍ عن منصة «ألف» الرقمية ومميزاتها التكنولوجية، والتي تستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات بهدف توفير أفضل التجارب التعليمية في مدارس الدولة للطلبة والمعلمين وتمكين القيادات من اتخاذ القرار.

واطلع سموه على الرؤية المستقبلية لشركة «ألف للتعليم» التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات في مجال التعليم الرقمي والتطور التكنولوجي وتلبية احتياجات النظام التعليمي في مدارس الدولة.

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