محمد بن زايد يبحث مع وزير الداخلية السعودي العلاقات الأخوية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مجلس قصر البحر في أبوظبي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل وزير الداخلية السعودي خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما لسموهما موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها دوام الرفعة والازدهار.

فيما حمله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أطيب تحياته وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين وإلى أخيه ولي عهد السعودية سائلاً المولى تعالى أن يديم على سموهما الصحة والسعادة وعلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق التقدم والرخاء والرقي في ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

علاقات

وبحث سموه ووزير الداخلية السعودي خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها على جميع المستويات بما يدعم مصالحهما المشتركة.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة.

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