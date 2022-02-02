حمدان بن زايد يدشن «محمية كثبان الوثبة »

المصدر: ( أبوظبي - وام)

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دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، «محمية كثبان الوثبة الأحفورية»، والتي تعد المحمية الأولى من نوعها في الدولة، ومنطقة غرب آسيا، وتقع في منطقة الوثبة التي تبعد حوالي 45 كيلومتراً من أبوظبي وتضم أكثر من 1700 كثيب أحفوري تنتشر على مساحة تصل إلى 7 كيلومترات مربعة.

واستهل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جولته للمحمية بتفقد مركز الزوار الرئيسي الذي يشمل العديد من المرافق مثل منطقة الإطلالة وركن المعروضات وساحات ومقاعد للجلوس والاستمتاع بروعة وجمال الموقع، بالإضافة إلى تجهيز الموقع بالعديد من المرافق الخدمية والصحية ومواقف السيارات وغيرها.

كما تم وضع العديد من اللوحات التعليمية والتوعية والإرشادية المنتشرة في جميع أرجاء الموقع أهم إصدارات الهيئة من الكتب العلمية والتثقيفية.

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