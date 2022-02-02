نهيان بن مبارك: العلاقات الإماراتية الهندية تشهد تطوراً في مختلف المجالات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن العلاقات الإماراتية الهندية تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات بدعم من قيادتي البلدين الصديقين واستناداً إلى إرث تاريخي من الروابط المتينة والتعاون الوثيق والتفاهم المشترك.

جاء ذلك خلال استقباله أمس في قصره بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية وب. راجيف وزير الصناعات في ولاية كيرالا، ويوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو العالمية»، إلى جانب عدد من المسؤولين في جمهورية الهند الصديقة.

ورحب معاليه برئيس وزراء ولاية كيرالا والوفد المرافق وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والهند وآليات تطويرها في مختلف المجالات وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويلبي تطلعات شعبيهما.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم انطلاقاً من مبادئها الراسخة في السلام والتسامح والتعايش والتضامن الإنساني وبما يحقق الازدهار العالمي.

وأكد رئيس وزراء ولاية كيرالا حرص الهند على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات والدفع بهذه العلاقات الثنائية الراسخة إلى شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات والقطاعات والتي تشكل امتداداً طبيعياً لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وعبر بيناراي فيجايان عن إعجابه بما حققته الإمارات من منجزات حضارية وتنموية في مختلف المجالات والقطاعات التي تحظى بتقدير دول العالم، مشيداً بنجاح الإمارات في استضافة «إكسبو 2020 دبي» أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم تنظمه الإمارات من أجل صياغة مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء قائم على التعاون الدولي في مواجهة التحديات ووضع الحلول المبتكرة لها بما يعزز جودة حياة الشعوب والمجتمعات حول العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز