4.9 ملايين عامل بالقطاع الخاص يستفيدون من تعديلات القانون

المصدر: أبوظبي -وام

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يشكل المرسوم بالقانون الجديد نقلة نوعية في جهود تطوير واستدامة سوق العمل بالدولة نظراً لمجموعة الامتيازات والحقوق التي نص عليها بالنسبة للعمالة والحفاظ عليها، وتنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف المعنية. وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص والمسجلين لدى الوزارة وصل في عام 2021 إلى 4 ملايين و903 آلاف و612 موظفاً، بزيادة بلغت 124 ألفاً و416 موظفاً بالمقارنة مع عام 2020.

الفئات العمرية

وفيما يتعلق بالفئة العمرية للعاملين بالقطاع الخاص، فقد جاءت الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاماً الأكثر توظيفاً بإجمالي مليون و33 ألفاً و269 موظفاً وموظفة، تلتها الفئة العمرة بين 35 و 39 عاماً بواقع 943 ألفاً و703 موظفين وموظفات، ثم الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً، بإجمالي 917 ألفا ًو981 موظفاً وموظفة، ثم الفئة العمرية ما بين 40 إلى 44 والتي سجلت وجود 677 ألفاً و209 موظفين وموظفات.

واحتلت الفئة العمرية من 45 إلى 49 عاماً المرتبة الخامسة في جدول إجمالي العمالة المسجلة بحسب الفئة العمرية، مسجلة 417 ألفاً و782 موظفاً وموظفة، تلتها الفئة من 20 إلى 24 عاماً بواقع 411 ألفاً و84 موظفاً وموظفة، ثم الفئة من 50 إلى 54 عاماً بواقع 267 ألفاً و719 موظفاً وموظفة، ثم الفئة من 55 إلى 59 عاماً بواقع 134 ألفاً و436 موظفاً وموظفة.

وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص من الفئة العمرية من 60 إلى 64 عاماً نحو 61631 موظفاً وموظفة، فيما بلغ عدد العاملين من الفئة العمرية من 65 إلى 69 نحو 20621 موظفاً وموظفة، أما الفئة العمرية من 70 عاماً وما فوق فقد بلغ عدد العاملين نحو 5875، وارتفع عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة، بنهاية العام الماضي 2021 لدى الوزارة فقط

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