لقاء حواري بين أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل وممثلي البرلمان الأوروبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد البرلمان الإماراتي للطفل لقاءً حوارياً مع مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، وذلك في قاعة ثاني بن عبدالله بمقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره ديفيد ليجا رئيس الوفد البرلماني الأوروبي وكاترينا كنيشي رئيسة مجموعة حقوق الطفل في البرلمان الأوروبي وكل من الأعضاء روزا إستاراس فيراجوت، وايزابيل ويزلار ليما، وليوبولد لوبيزجيل، ومثايل الصريدي رئيسة البرلمان الإماراتي للطفل ومجموعة من أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، استعراض جهود دولة الإمارات بمجال حقوق الطفل والتي تتواكب مع التشريعات والمعايير الدولية.

وقدم أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل شرحاً عن قانون وديمة واستعراض تفصيلاته والحقوق الأساسية والصحية والاجتماعية والثقافية إلى جانب الحقوق التعليمية.

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