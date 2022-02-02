«فاتف» تعتمد أول مدرب دولي إماراتي لمكافحة غسل الأموال

المصدر: أبوظبي- وام:

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اعتمدت مجموعة العمل المالي «فاتف»، الدكتور وليد الحوسني مستشار معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومستشار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، كأول مدرب دولي إماراتي في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وسيستعين معهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي، بالدكتور الحوسني، في تقديم الدورات التدريبية للجهات المختصة في مختلف الدول، للارتقاء بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وبما يتماشى مع منهجية المجموعة. واعتمدت مجموعة العمل المالي في عام 2018، الدكتور الحوسني، كأول مُقيّم وخبير دولي إماراتي في مكافحة الجرائم المالية.

وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة «يعكس اعتماد الدكتور الحوسني، كأول مدرب دولي إماراتي، واستفادة مجموعة العمل المالي بخبرته وكفاءته، اهتمامنا بالكوادر الوطنية، وحرصنا على الارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم على الصعيد العالمي، كما يؤكد جهودنا الحثيثة في مكافحة الجرائم المالية، وفقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

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