بحث تبادل الخبرات والتجارب الصحية بين الإمارات وإيرلندا

المصدر: دبي - البيان

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بحث معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع مع ستيفن دونيلي وزير الصحة الإيرلندي، أوجه التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الصحية، وفتح آفاق مثمرة لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة والارتقاء بالخدمات الصحية.

حضور

وحضر اللقاء الذي انعقد في ديوان الوزارة بدبي بالتزامن مع أسبوع الصحة واللياقة، كبار المسؤولين في الوزارة، ومن الجانب الإيرلندي روبرت ماثيو وات الأمين العام لوزارة الصحة.

وأشار العويس إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين في عدة مجالات حيوية، مؤكداً أن التعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ونظيرتها في إيرلندا مستمر ومتنوع في مختلف المجالات الصحية، مع وجود فرص واعدة للعمل المشترك، في ظل الرغبة المتبادلة للاستفادة من الخبرات في نظم المعلومات الصحية واستخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قدرات القطاع الصحي والاستجابة الاستباقية للمتغيرات، واستقطاب أحدث الحلول التقنية الصحية.

إمكانات

وأكد العويس أن دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في التعامل مع جائحة «كوفيد 19» بفضل توجيهات ودعم القيادة الحكيمة للدولة التي وفرت أفضل الإمكانات لتعزيز قدرة المنظومة الصحية. مشيراً إلى حرص الدولة على أداء دور محوري فاعل ومؤثر في الجهود الدولية لمواجهة الجائحة ودعم أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية.

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