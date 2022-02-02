مسلم بن حم العامري لـ «البيان»: نشجع المبتكرين على الاقتصاد المعرفي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أكد الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة بن حم الذكي لـ«البيان»، أن الابتكارات تعد دعماً وتحفيزاً لاقتصاد ومستقبل الدولة، مشيراً إلى أنها تأتي من احتياجات المجتمع، والبحث عن حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه حياتنا اليومية.

مساهمة فعالة

وقال: «يأتي إطلاق مجلس بن حم الذكي الدورة الثانية من جائزة مسلم بن حم للابتكار من منطلق الإيمان بأهمية الابتكار ودعم المبتكرين، وليس هذا فحسب، وإنما لتشجيعهم أيضاً على المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد معرفي لدولة الإمارات من خلال مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق الاقتصادي وتسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة للدولة».

وأضاف: «إن الجائزة في حد ذاتها تعتبر واحدة من المبادرات النوعية التي نهدف من خلالها لنشر ثقافة الابتكار ودعم وتشجيع الباحثين والمخترعين في الدولة، وخلق بيئة داعمة للأفكار الطموحة والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لها بهدف تحويلها لواقع ملموس».

نقلة نوعية

وأكد أن الجائزة تسهم أيضاً في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار، وإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات وتحسين حياة الأفراد.

وأشاد بجهود جميع المبتكرين في الدولة، وحرصهم على إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار نوعية ومتفردة على مستوى الدولة، الأمر الذي يتطلب من شتى الجهات المعنية والداعمة الأخذ بأيديهم لتحويل الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعالة ودائمة في حكومة الإمارات.

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