نادي الفجيرة العلمي يطلق مبادرة «1000 فكرة»

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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أطلق نادي الفجيرة العلمي مبادرة 1000 فكرة علمية، والتي تهدف إلى جمع ألف فكرة علمية ابتكارية من مختلف الفئات لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع، والتي تستمر لنهاية شهر فبراير الجاري.

آلية

وأكد سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، مشاركة النادي ضمن فعاليات شهر الابتكار «الإمارات تبتكر»، وتستهدف المبادرة مشاركة أكثر من 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أنه تم توزيع ملصقات ودعوات موزعة على الدوائر والإدارات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص، ومنها بعض المراكز التجارية الكبيرة في الإمارة تم من خلالها شرح آلية المشاركة وطرق التسجيل.

وتهدف هذه المبادرة إلى جمع ألف فكرة علمية إبداعية ليتم حصرها ودراستها لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، وما تتطلبه طبيعة العمل في كل من الجهات المشاركة أو ما يحتاج إليه أفراد المجتمع من مشاريع علمية تخدم البيئة في الإمارة والدولة بشكل عام بعد إجراء البحث اللازم.

3 فئات

وأشار إلى أنه تم رصد جوائز للفائزين بالأفكار الإبداعية المميزة التي يثبت البحث والدراسة بأنها فكرة إبداعية قابلة للتنفيذ ولها فاعلية ودور كفكرة مبتكرة، وقد قسمت الجوائز إلى ثلاث فئات وهي فئة الطلبة وفئة الدوائر الرسمية وفئة المجتمع والبيئة، وسيتم فرز النتائج في الخامس والعشرين لإعلان النتائج للأفكار الفائزة يوم الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

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