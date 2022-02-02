«البلديات والنقل بأبوظبي» تعزز مفهوم الابتكار وتحتفي بالمبدعين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تشارك دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها بمجموعة مع البرامج والفعاليات، التي تسهم في تعزيز مفهوم الابتكار على مستوى أبوظبي، وتكريم الأفكار والمساهمات المجتمعية، وتحفيز الجميع على المشاركة في عملية النمو المستدام المبني على الابتكار كنهج للمستقبل.

وأطلقت الدائرة موقعاً إلكترونياً خاصاً خلال شهر فبراير يتضمن أهم المبادرات والفعاليات التي ترتكز على الإبداع والابتكار، وورش تدريبية وتوعوية ومسابقات تحتفي بالمبدعين، بالإضافة إلى معرض افتراضي يلقي الضوء على أهم المشاريع والأنظمة المبتكرة للدائرة وكل من بلديات مدينتي أبوظبي والعين، ومنطقة الظفرة، ومركز النقل المتكامل، بالإضافة إلى بعض المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تقدمها كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة «تطوير» للمستخدمين وسكان أبوظبي ضمن موقع الدائرة الإلكتروني الخاص بشهر الابتكار.

ركيزة أساسية

وأشار فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، إلى أن دولة الإمارات تعتمد الابتكار كنهج في جميع مناحي الحياة، وأن ثقافة الابتكار هي ركيزة أساسية في تمكين قدرات الدولة، وقال: «يعتبر شهر «الإمارات تبتكر» من كل عام، حدثاً يؤكد على التزام الجميع لتحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071، من خلال استثمارنا في تطوير العقول والموارد لتعزيز عملياتنا، وتبني الممارسات المبتكرة، وتوظيف التقنيات الذكية والمستدامة التي ساهمت ولا تزال، في تمكيننا من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تبني مستقبلاً مزدهراً لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، وترسم خارطة طريق مشرقة لأجيال المستقبل».

نظام «إبداع»

طورت دائرة البلديات والنقل نظام إدارة الإبداع والابتكار (إبداع)، ليشمل المقترحات من جميع مدن ومناطق إمارة أبوظبي وكافة فئات المجتمع، ليشكل بذلك منصة للأفكار الخلّاقة، تهدف إلى توفير آلية تواصل لاستقبال الأفكار والاقتراحات.

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