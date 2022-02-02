18 فعالية لـ «الاتحادية للموارد البشرية» في شهر الإمارات تبتكر

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أجندتها لشهر الإمارات تبتكر 2022، والتي تضمنت 18 فعالية ومبادرة مبتكرة، تستهدف موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، والمهتمين والمختصين بالموارد البشرية والابتكار في شتى أنحاء العالم.

جاء الإعلان عن تفاصيل الأجندة، خلال ورشة افتراضية عقدتها الهيئة، شارك بها ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، ومديرو القطاعات والإدارات، وموظفو الهيئة في أبوظبي ودبي.

وأكدت ليلى السويدي، أن دولة الإمارات تصدرت المشهد العالمي في العديد من القطاعات والمجالات، خلال فترة وجيزة نسبياً، وذلك بفضل اهتمامها بالابتكار، ورعايتها للمبتكرين وأصحاب المواهب والإبداعات من مختلف الجنسيات.

وأوضحت ميثاء كلثوم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة، أن الهيئة ركزت خلال شهر الإمارات تبتكر 2022، على إطلاق مجموعة من مبادرات الموارد البشرية الحكومية المبتكرة، وتنظيم العديد من الفعاليات والورش التدريبية، بالتعاون مع 10 جهات شريكة من القطاعين الحكومي والخاص.

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