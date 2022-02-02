فعاليات ومنصة لاستقبال الأفكار الابتكارية في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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افتتح اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الفعاليات المشاركة ضمن فعالية «الإمارات تبتكر 2022» التي تحتفي بالابتكار في كافة إمارات الدولة، وترسيخ ثقافة الابتكار لدعم توجهات دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

وأطلق منصة التحديات في دورتها الثانية عبر تقنية التواصل عن بعد على برنامج مركز الأفكار الالكتروني لاستقبال الأفكار الإبتكارية وتوجيهها لإيجاد حلول ابتكارية للتحديات المؤسسية وذلك تعزيزًا للابتكار وإيماناً بأهميته في بيئة العمل المؤسسي والتطويري.

وأكد أن الاهتمام بالابتكار والمعرفة يأتي ضمن مساعي شرطة أبوظبي الحثيثة لرفع جاهزيتها بشكل دائم، وسعيها الدؤوب لتكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان مشيداً بمستوى النضج المؤسسي للابتكار والذي يشمل العديد من الفعاليات والمبادرات والمشاريع المبتكرة. ولفت إلى أن مشروعات الابتكار تسهم بدور ريادي في تقديم حلول مبتكرة للخدمات الشرطية في المستقبل وتحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي المتمثل في ترسيخ الابتكار.

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