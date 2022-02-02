مدينة خليفة الطبية تساعد مريضة «فصام» للعودة لحياتها الطبيعية

المصدر: أبوظبي - وام

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نجح الأخصائيون في مدينة الشيخ خليفة الطبية في مساعدة امرأة تبلغ من العمر 43 عاماً على استعادة حياتها الطبيعية بعد تشخيص إصابتها بالفصام المزمن.

وقالت الدكتورة آلاء النقبي أخصائية الطب النفسي بجناح العلوم السلوكية في مدينة الشيخ خليفة الطبية: إن المريضة راجعت الجناح وكانت تعاني من اضطرابات شديدة في حالتها النفسية والعاطفية وتم تشخيص حالتها بالفصام المزمن، وهو اضطراب نفسي حادّ يتسبب في مشكلات في التفكير وعدم مقدرة المريض على تمييز الواقع، حيث وضع الأخصائيون خطة علاج تكللت بالنجاح التام.

وأضافت: إنه بدعم من فريق التأهيل النفسي في مدينة الشيخ خليفة الطبية وعائلة المريضة تمكنت المريضة من العودة إلى دراستها لاستكمال تعليمها ونجحت في الحصول على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال.

وأوضحت النقبي: إن وحدة التأهيل النفسي تهدف لمساعدة المصابين بأمراض نفسية وعقلية معقدة على تنمية المهارات العاطفية والاجتماعية والمهنية وتحسين إدارتهم للمرض وتعزيز الاستقلالية الشخصية عند المريض، إذ يلجأ الأخصائيون في مرافق صحة، إلى تدخلات وعلاجات متعددة الأبعاد، ويوفرون بيئة تركز على المريض وتمنح الأولوية لتعافيه.

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