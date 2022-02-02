جميلة المهيري تبحث تعزيز التعاون التعليمي مع سنغافورة

المصدر: دبي - وام

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أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الحرص الكبير للاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال التعليم باعتبارها من أهم التجارب الرائدة، والاستفادة من تجاربها وميزاتها لتدعيم المنظومة التعليمية الوطنية في الدولة للوصول بها إلى مصاف المنظومات التعليمية العالمية من خلال العمل على توظيفها واستلهامها في مختلف مفاصل العمل التربوي ومكوناته بما يتناسب مع الأولويات الوطنية في مجال التعليم.

لقاء

جاء ذلك خلال لقاء معاليها مع كمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة في مقر مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بدبي، بحضور الدكتورة رابعة السميطي مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والدكتورة مي الطائي مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع الجانب السنغافوري في مجال التعليم باعتبارها وجهة تعليمية رائدة على المستوى العالمي، وكيفية الارتقاء بالمنظومة التعليمية الوطنية ككل في ضوء الاستعدادات للـ 50 عاماً المقبلة وبما يبلور مفهوماً عملياً للانتقال لعصر الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأكدت معاليها خلال اللقاء، أن العمل على تطوير المنظومة التعليمية في الدولة بات أولوية قصوى تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الرشيدة التي قدمت ولا تزال كل أوجه الدعم اللازم لتحسين جودة المخرجات التعليمية ورفدها بكل مقومات ريادتها على المستوى العالمي.

وشددت معاليها على محورية ملف التعليم ودوره للوصول إلى مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة باعتباره أحد أهم الركائز التي تعوّل عليها الدولة لإحداث الفرق المنشود في مختلف المجالات.

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