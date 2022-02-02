أحمد بن سعيد: حمدان ومكتوم بن محمد قيادة شابة لصناعة المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قيادة شابة لتحقيق الرؤية وصناعة المستقبل في كنف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموه أمس في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «تحتفل دبي اليوم بالذكرى السنوية الرابعة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان ولاية العهد، وسمو الشيخ مكتوم منصب نائب الحاكم. قيادة شابة لتحقيق الرؤية وصناعة المستقبل ومواصلة التميز والرقم واحد في كنف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد».

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