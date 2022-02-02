عبدالسلام المدني: الإمارات المكان المفضل للمؤتمرات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان وإيدك دبي رئيس إندكس القابضة: أن «أيدك دبي 2022» تمكن من انتزاع المركز الأول عالمياً بعد أن كان لسنوات طويلة يحتل المرتبة الثانية بعد معرض نيويورك، وذلك بسبب التسهيلات التي يحظى بها المشاركون والموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها باتت الوجهة المفضلة للمؤتمرات والمعارض عالمياً لسهولة تسويق وترويج الشركات المصنعة لمنتجاتها، خصوصاً في ظل النمو المتزايد الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في دول المنطقة.

وقال: إن حضور 3600 شركة عالمية في المعرض يعتبر دليلاً قاطعاً على المكانة التي باتت تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً بعد تقدمها عالمياً في التعافي من «كوفيد 19».

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