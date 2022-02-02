450 طبيباً شاركوا في «الأكاديمية الإقليمية للأمراض الجلدية»

المصدر: دبي - البيان

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اختتم المؤتمر والمعرض الأول للأكاديمية الإقليمية للأمراض الجلدية والتناسلية، أعماله التي استمرت في الفترة من 27 إلى 29 يناير الماضي، والتي كانت انطلقت بنجاح في دبي، بحضور عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة، وإشراف وتعاون مركز الأمراض الجلدية والتناسلية التابع لهيئة الصحة بدبي، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

وحضر المؤتمر 450 طبيباً ومختصاً في الأمراض الجلدية والتناسلية وطب التجميل، بالإضافة إلى مختصين شاركوا افتراضياً من العديد من دول العالم، كما شارك في المؤتمر الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، ورابطة أطباء الجلد الكويتية والرابطة العمانية للأمراض الجلدية والأكاديمية المصرية لباثولوجيا أمراض الجلد ومستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية.

وتضمن المؤتمر 22 محاضرة من قبل محاضرين دوليين وإقليميين ومحليين، إلى جانب 13 ندوة و4 ورش عمل تفاعلية، فضلاً عن دورة المراجعة المكثفة التي استهدفت أطباء الجلد المقيمين وذوي الخبرة.

وقال الدكتور محمد أحمد استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية في مركز الأمراض الجلدية بمستشفى راشد رئيس المؤتمر: إن المؤتمر شهد إقبالاً كثيفاً من قبل الأطباء «سواء حضورياً أم افتراضياً»، وهو ما يعكس مكانة دبي العالمية وثقة الحضور والزوار بإمكانيات الدولة في تنظيم الأحداث واللقاءات والمؤتمرات وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان للمشاركين والضيوف.

نقاش

وأوضح الدكتور محمد أحمد: إن المؤتمر ناقش أحدث طرق الوقاية والتشخيص وآخر طرق العلاج والتقنيات المتعلقة بالأمراض الجلدية والتناسلية، وخصوصاً الأمراض المستعصية مثل: الأكزيما والصدفية والبهاق والثعلبة، ومشكلة التصبغات الجلدية وطب التجميل. وأضاف إنه تم عرض حالات إكلينيكية مستعصية ونادرة، كما تم الإعلان عن المراكز الـ 3 الأولى لمسابقة أفضل عرض حالة طبية للأطباء المقيمين وحصلوا على جوائز قيّمة تشجيعاً لهم.

وتميز المؤتمر بالتركيز على الأمراض التناسلية، ولاسيما مع تواجد أحد أهم أطباء التناسلية في المؤتمر وهو البروفيسور الأيرلندي كولم ماهوني، الذي يعد حضوره وتواجده إضافة كبيرة للمؤتمر.

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