ناصر المالك: زراعة الأسنان شهدت طفرات جديدة

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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كشف الدكتور ناصر المالك رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر «إيدك دبي 2022» أن غالبية الابتكارات الجديدة في الأسنان ترتكز في المواد المستخدمة في حشو الأسنان، لتصبح أطول عمراً، وأفضل جودة، فيما شهدت زراعة الأسنان أيضاً طفرات جديدة، مقارنة بالأساليب القديمة المستخدمة سابقاً، حيث لم تعد زراعة الأسنان أكثر تعقيداً كما كان سابقاً وتتطلب شق اللثة والعظم، وأصبحت تتم بطرق أكثر سهولة وسلاسة ويتقبلها الجسم دون أية مشكلات.

وأشار المالك إلى أن بعض عيادات الأسنان تلجأ لاستخدام مواد رخيصة الثمن ورديئة في تجميل الأسنان وهذه المواد تسبب روائح كريهة لدى المستخدمين، والتهابات في اللثة، مشدداً على ضرورة اتباع بروتوكول محدد لتركيب المواد التجميلية. وأكد أن أمراض التسوس واللثة تعد من أكثر أمراض الأسنان في الدولة.

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