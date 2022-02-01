الدكتور منصور العور: حمدان بن محمد قائد وقدوة شباب الوطن

المصدر: دبي - البيان

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"تحل اليوم الأول من فبراير ذكرى تولي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، وإنها لمناسبة جديرة بالاحتفاء بسموه قائداً وقدوة لشباب الوطن.

قائد نهل فنون القيادة والريادة، وتشرب الشغف بالصدارة من الرؤية التي كانت منبعها الأصيل، رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

أخذ سموه على عاتقه رعاية الشباب وقيادة التحول الذكي وريادة الفضاء الرقمي، ولا أدل على ذلك من أن جامعة حمدان بن محمد الذكية التي تزدان باسمه الكريم كانت أول الجامعات الذكية في المنطقة. توجيهاته لنا في الجامعة كانت نبراس المبادرات والإنجازات التي تحققت على مدى العقدين الماضيين من عمر الجامعة. فخورون أعظم الفخر أننا نعمل تحت قيادته ونستنير بتوجيهاته في إعادة صياغة مستقبل التعليم في المنطقة.

بهذه المناسبة الغالية على قلبي وقلوبنا جميعاً، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة."

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