إبراهيم الجروان: خسوفان للقمر وكسوفان للشمس خلال 2022

المصدر: البيان

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قال الفلكي الإماراتي إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الأرض ستشهد خسوفين في هذا العام، الأول خسوف للقمر سيكون صعب الملاحظة، يبدأ مع شروق شمس 16 مايو المقبل.

والثاني خسوف آخر للقمر لكن مع غروب شمس 8 نوفمبر المقبل، وسيكون كذلك صعب الملاحظة.

أما بالنسبة إلى كسوف الشمس، فتشهد الأرض يوم 30 أبريل المقبل (1 مايو بتوقيت الإمارات) كسوفاً جزئياً للشمس في أمريكا الجنوبية ولن يشاهد في الإمارات أو الجزيرة العربية.

وفي 25 أكتوبر المقبل، يحدث كسوف شمسي جزئي، تشهده الإمارات، وستتجاوز خلاله نسبة الجزء المعتم من الشمس 50%، فيما سيصل الى 86% في أقصى شمال آسيا.

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