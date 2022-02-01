الشرطة السياحية بدبي تعزز توعية موظفي الفنادق بخدماتها الأمنية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاضرة بعنوان «التوعية الأمنية السياحية» لموظفي 4 فنادق يتبعون مجموعة فنادق «أكور» الفرنسية.

وذلك بحضور العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، والسيد أحمد علي موسى، مدير خدمة العملاء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وقال العقيد خلفان عبيد الجلاف، إنهم وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، يحرصون على تعزيز التوعية بين العاملين في قطاع السياحة والفنادق بإمارة دبي، بما يضمن تقديم تجربة استثنائية للسياح والزوار، تعكس الصورة المشرفة للمدينة ولدولة الإمارات في العالم.

توعية

وأكد العقيد الجلاف أنّ المحاضرة هي الأولى لهذا العام، وجزء من الخطة السنوية التي تحرص الإدارة على تنفيذها سنوياً ضمن سلسلة من المحاضرات التوعوية المتخصصة ببيان ضوابط وإجراءات التسجيل الفندقي، والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالخدمات الفندقية، وكيفية التعامل مع المعثورات والمفقودات في الفنادق، إلى جانب التوعية بدور الشرطة السياحية وبالقوانين المحلية، وتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في التعامل مع السياح في إمارة دبي.

تواصل

ونوّه بضرورة متابعة جهود التوعية في واحد من أهم القطاعات في الدولة بإمارة دبي وهو إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الأضخم، ما يستوجب منا تكثيف الجهود التوعوية لتعزيز إجراءات التواصل والتعامل في المواقف المختلفة مع السياح.

وتطرقت المحاضرة أيضاً إلى قنوات التواصل مع رجال الشرطة، وآليات التواصل على الرقم 999 في الحالات الطارئة، و901 في الحالات غير الطارئة، إلى جانب التوعية بالخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي «SPS» النوعية، والذكية إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري.

كما حرصت إدارة مكافحة المخدرات على توعية موظفي الفنادق بأضرار المخدرات وتأثيراتها المدمرة، وكيفية التواصل مع الشرطة بهذا الشأن.

شارك في تقديم المحاضرة كل من الوكيل أول حسين السعدي، من الشرطة السياحية والرقيب موسى علي، من إدارة مكافحة المخدرات، والعريف أول مصطفى محمد من الشرطة السياحية. وتوجهت المحاضرة إلى موظفي ومديري كل من فندق فيرمونت نخلة جميرا، وفندق موفنبيك جي إل تي، وفندق ذا 8 النخلة، ونادي ريفا الشاطئي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز