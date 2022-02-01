«طرق دبي» تطلق خدمة «حافلة تحت الطلب»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم (الثلاثاء) الأول من فبراير 2022، خطّاً جديداً لخدمة (حافلة تحت الطلب) بمنطقة النهدة وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة الحيوية من قبل الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

واستجابة إلى الطلب المتزايد من قبل رواد الحافلات العامة وبعد دراسات ميدانية مستفيضة، ارتأت الهيئة إطلاق خطٍّ جديدٍ لخدمة (حافلة تحت الطلب) بمنطقة النهدة في دبي وستعمل حافلات هذه الخدمة طوال أيام الأسبوع من الإثنين إلى الخميس من الساعة 5:00 صباحاً إلى منتصف الليل، وسيكون عمل هذه الخدمة يومي الجمعة والسبت من الساعة 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي، فيما سيكون عملها يوم الأحد من الساعة 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. وتبلغ تعرفة الشخص الراكب الواحد في هذه الخدمة (5) دراهم و(2) درهمين اثنين لكل شخص إضافي.

وتُقَدَّمُ خدمة (حافلة تحت الطلب) من خلال التطبيق الذكي (Dubai Bus on Demand) المتوفر في أبل ستور وغوغل بلاي ستور على الهواتف والأجهزة الذكية، وتمر الحافلات، التي تتسع لــ 10 ركاب عبر مسارات وجداول مرنة التوقيت، كما يتمتع سائقو هذه الحافلات بإمكانية التواصل مع طالبي الخدمة، من خلال التطبيق للوصول إلى أقرب نقطة من أماكن وجودهم.

ومن الفوائد الأخرى لخدمة (حافلة تحت الطلب) ما يتعلق بالمتعامل والتشغيل والبيئة حيث أن هذه الحافلات تعمل على تقليل مسافة المشي ووقت الانتظار للمتعاملين، وتحسين تجربتهم من خلال استخدام حافلات ذات جودة عالية. وبالنسبة للتشغيل، فإن الحافلة أصغر وأقل استهلاكا للوقود ونظام الجدولة الذكي الخاص بالمبادرة يعمل على تقليل الكيلومترات المهدورة. وبالنسبة للبيئة، تسهم المبادرة في الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل رحلات المركبات الخاصة في مناطق تغطية الخدمة.

الجدير بالذكر أن (13) حافلة صغيرة تعمل في تقديم هذه الخدمة إلى الجمهور حاليا وتغطي المناطق التالية في إمارة دبي: البرشاء وواحة دبي للسليكون والمدينة الأكاديمية وهذه الحافلات تُعتَبَرُ وسائل تنقل مريحة وتتناسب مع احتياجات الجمهور ومن السهل الوصول إليها وذات مسار مرن يجعلها أكثر ملائمة لبعض الفئات، كما أن استراتيجية وأهداف المبادرة تشمل خدمة المناطق ذات الطلب المنخفض على النقل الجماعي وتخفيض النفقات التشغيلية بفضل جداول الخدمة الثابتة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز