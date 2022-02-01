حمدان بن محمد يفتتح "إيدك دبي" 2022

المصدر: البيان

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افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم فعاليات الدورة الـ26 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان "إيدك دبي 2022" والذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكبر الأسماء العالمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم.

وقام سموه بجولة في المعرض رافقه خلالها معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور علوي الشيخ علي، نائب المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و "إيدك دبي"، حيث زار سمو ولي عهد دبي عدداً من منصات الشركات العالمية والجهات الصحية الطبية المشاركة.

وأطلع سموه على أبرز ما تقدمه من حلول وما تنفذه من مشاريع تسهم في دعم قطاع الأسنان وصحة الفم والارتقاء بالخدمات التشخيصية والعلاجية، كما استمع سموه إلى شرح حول مجموعة من أحدث التقنيات الطبية المتطورة والمبتكرة في قطاع الرعاية الصحية والتي تعرض من خلال الحدث للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي 66 ألف مشارك من 155 دولة، بينما تستعرض الشركات المشاركة ما يقارب 4800 منتج مبتكر في مجال الحلول الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان، والتي سيتم عرضها ضمن 8 قاعات في المركز التجاري العالمي بالإضافة إلى قاعات المؤتمر المرافق وقاعات مخصصة للدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل وعرض الملصقات العلمية والمسابقات الطلابية.



كما يشمل المعرض 22 جناحاً عالمياً يمثل أبرز الشركات العالمية المتخصصة في طب الأسنان. وتناقش أجندة المؤتمر هذا العام مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد أطباء الأسنان والمختصين في التعرف على أبرز البحوث العلمية المتعلقة بتجميل الأسنان والتكنولوجيا الرقمية في طب الأسنان والعناية بالفم وجراحة الفم والوجه والفكين وعلاج أسنان الأطفال وتقويم الأسنان وعلم الأشعة في طب الأسنان والأساليب الحديثة المستخدمة في ترميم الأسنان واستخدام والروبوتات في طب الأسنان وغيرها.



وتتضمن فعاليات مؤتمر ومعرض "إيدك دبي 2022" العديد من الأنشطة العلمية الهامة ومن ضمنها نجوم "إيدك دبي" والذي ينعقد بمشاركة مشاهير ومؤثرين وشخصيات بارزة من العالم العربي لمدة يومين ويشمل جلسات حوارية وقصص نجاح ونصائح عن حياة أطباء الأسنان ومسابقات يشارك فيها أطباء وطلبة كليات الأسنان. كما تتضمن أجندة "إيدك دبي" العديد من الورشات العلمية المتخصصة في مجال جراحة الفكين والأسنان والتي تناقش مواضيع مختلفة تتعلق بطب الأسنان وصحة الفم.



وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عبدالسلام المدني " نحرص في صرحنا العلمي هذا على تقديم كل ما هو جديد ومتقدم في مجال طب الأسنان وصحة الفم، حيث شهدنا على مدار الدورات الخمسة والعشرين الماضية، تطوراً ملحوظاً ومشاركة وفود من جميع أنحاء العالم من أطباء متخصصين وطلاب ومتحدثين للاستفادة من أفضل الخبرات في القطاع. وسنستمر كل عام في تقديم كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان مانحين فرصة مثالية للمختصين والممارسين في التعرف على آخر الابتكارات العلمية".



ومن جانبه صرح الدكتور طارق خوري، الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي " يمثل إيدك دبي فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعلومات بين المتحدثين والمشاركين والزوار ما يسهم في صقل مهاراتهم المهنية وخبراتهم الإكلينيكية ويساعدهم على الحصول على ساعات التعليم المستمر المعتمدة حيث تقوم الدورات المكثفة وورش العمل المتخصصة بتقديم أحدث المناهج النظرية والمواضيع التخصصية بمختلف مجالات طب الأسنان مما يعزز الخبرة العملية والتخصصية عند الأطباء".



وركزت ورش العمل العلمية في اليوم الأول من "إيدك دبي" على مواضيع عدة منها استخدام تقنية الليزر والأنواع المختلفة منها في طب الأسنان وأحدث النماذج الطبية المستخدمة في هذه التقنية. فيما أقيمت جلسات تعليمية لطلاب طب الأسنان حول أسس القطاع.

واختارت اللجنة المنظمة لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2022" إيطاليا لتكون ضيف الشرف الرسمي لدورة هذا العام، حيث يشارك الوفد الإيطالي في الحدث العالمي بـ 46 شركة تعرض أبرز ابتكاراتها في قطاع طب الأسنان، ويعتبر السوق الإيطالي من أكبر مزودي منتجات طب الأسنان لدولة الإمارات بمعدل 20 مليون يورو سنوياً مما يؤكد التعاون الوثيق بين البلدين.



ويشارك في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان "إيدك دبي 2022" ما يزيد على 90 متحدثاً بارزاً على مستوى المنطقة والعالم، ويضم المؤتمر جدولا مكثفا من المحاضرات والندوات والنقاشات العلمية التي تستهدف أطباء الأسنان ومساعديهم وأطباء صحة الأسنان، وتقنيي وفنيي الأسنان، إلى جانب عدد من ورش العمل.



ويحظى مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2022" بدعم كبير من هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الهيئات والمنظمات المحلية والعالمية.

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