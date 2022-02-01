"الموافقة المشروطة" على طلبات الدعم الاجتماعي خلال 6 دقائق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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تتيح هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عبر منظومة "تم" إمكانية التقدم للحصول على دعم إجتماعي بسهولة ويسر، حيث قامت الهيئة بأتمتة عمليات تقديم الطلبات مما ساهم بشكل كبير في تحسين خدمات تقديم الطلب، مع عدم الحاجة إلى ارفاق أي مستندات باستثناء بعض الحالات الخاصة، إذ يقوم النظام بمراجعة الطلبات والتحقق من استيفائها للشروط بشكل سريع ودقيق، الأمر الذي أسهم في منح المتقدم الموافقة المبدئية الفورية وتقليل المدة الزمنية اللازمة لدراسة الطلبات بنسبة 50٪، وأكدت الهيئة أنه من خلال تبني التحديثات الجديدة إلى جانب توفير الربط الإلكتروني مع 23 جهة حكومية لتبادل البيانات الخاصة بمقدم الطلب، استطاعت الهيئة توفير الموافقة المشروطة خلال 6 دقائق فقط من تقديم الطلب على منصة "تم".



يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة للمشاركة الفعالة في عملية الانتقال نحو المستقبل الرقمي في إمارة أبوظبي، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتبني أحدث الأنظمة، وذلك تماشيًا مع توجيها القيادة الرشيدة في تسريع عجلة التحول الرقمي للخدمات الحكومية بالإمارة وبما يعود بالنفع على المستفيدين ويساهم بالإرتقاء بمستوى الحياة الكريمة للأسر المواطنة وتعزيز تماسكها.



6 شروط أساسية



وأكدت الهيئة أنه يتعين على طالب الدعم الاجتماعي أن يستوفي 6 شروط أساسية تتمثل في أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وحامل خلاصة قيد إمارة أبوظبي ومقيما فيها، وأن يكون دخل إجمالي الأسرة أقل من خط الدعم للأسرة، وأن تكون ثروة الأسرة أقل من 6 أضعاف خط الاستحقاق، ثم يقوم طالب الدعم الاجتماعي بزيارة الموقع الالكتروني للهيئة للتعرف على البرامج و الشروط والمعايير والبيانات المطلوبة ليتسنى تقديم الطلب بسهولة، مع مراعاة الدقة والشفافية في الإفصاح عن بيانات الأفراد الذين يتشاركون مع الشخص في المسكن وعدم تقديم أي معلومات خاطئة أو مغايرة، هذا بالإضافة إلى استخدام الحاسبة الإلكترونية للدعم لحساب المبلغ التقديري للاستحقاق، وتقديم الطلب خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، كما قامت الهيئة بتطوير برنامج تقديم الطلبات عن طريق التسجيل في الهوية الرقمية الإماراتية عبر تطبيق الهاتف المحمول،كما يمكن لمقدم الطلب تحديث بيانات الأسرة من خلال الدخول على صفحته الخاصة في الموقع الإلكتروني للهيئة، وإضافة المعلومات.







إرشاد



وفي إطار تعزيز ثقافة الادخار في المجتمع وترشيد الإنفاق، أسهم برنامج الإرشاد المالي الذي أطلقته الهيئة بدعم من دائرة تنمية المجتمع في تقديم الدعم لـ120 أسرة، وسط إقبال مستمر من الأسر المعنية لتقديم طلباتها منذ انطلاق المبادرة قبل أكثر من 4 أشهر، حيث أن من أهم الركائز التي تقوم عليها استراتيجية هيئة أبو ظبي للدعم الاجتماعي هي التمكين الاقتصادي لمنتسبي برنامج الدعم والمرتبط بالبحث الجاد عن العمل لدى الأفراد، حيث تعمل برامج التمكين المتنوعة على تعزيز روح العمل والبحث عن الفرص الوظيفية للعمل على استدامة الموارد الاقتصادية لأفراد الأسرة، كما وتهدف إلى إشراك كافة أفراد الأسرة بفاعلية في تحمل المسؤولية المالية والرعاية الأسرية، وتعزيز دور أرباب الأسر وتحفيز الإرادة الجادة لدى أفراد الأسرة لتحسين المستوى الاقتصادي للأسرة ككل.

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