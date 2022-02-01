هيئة كهرباء ومياه دبي تنال 3 شهادات عالمية

المصدر: البيان

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حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على ثلاث شهادات عالمية في مجال الإدارة الأمنية من المعهد البريطاني للمعايير، بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها المعهد لضمان امتثال الهيئة لأرقى المعايير المتعلقة بخدمات ومرافق الإدارة الأمنية، ونطاق تغطية كاميرات المراقبة في جميع مكاتب الهيئة ومحطاتها الفرعية ومستودعاتها ومحطات المياه وغيرها.

ونالت الهيئة شهادة الآيزو العالمية (18788:2015) في إدارة العمليات الأمنية، وشهادة المعيار البريطاني لإدارة وتشغيل كاميرات المراقبة التلفزيونية (BS 7958:2015)، وشهادة المعيار البريطاني الخاصة بتوفير الخدمات الأمنية (BS 10800:2020).

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، عن سعادته بحصول الهيئة على هذه الشهادات العالمية التي تترجم سعي الهيئة المستمر لتبني أفضل الحلول في مجال الأمن المؤسسي وضمان تحقيق أفضل النتائج المؤسسية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية التي تتمتع بها الهيئة في كافة مجالات عملها. كما تدعم هذه الخطوة ريادة وتميز المنظومة الأمنية في دبي، بما يضمن توفير أعلى مستويات الأمن والأمان للمجتمع بكافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وزوار، ومواجهة مختلف التحديات ومواكبة متطلبات العصر.

وأضاف: "نعمل وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، للاضطلاع بمسؤولياتنا كافة لحفظ مقدرات الوطن وصون المكتسبات، وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة للمجتمع بكافة مكوناته في جميع الظروف. ونوظف الابتكار وأحدث التقنيات التكنولوجية وفق أعلى المعايير الدولية، لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن والتميز. ونلتزم في الهيئة بتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة والاعتمادية، ودراسة كافة الاحتمالات والمخاطر التي قد تؤثر على خططنا الاستراتيجية وسير العمليات التشغيلية وجودة الخدمات التي نقدمها لمتعاملينا في مختلف مناطق دبي، واتخاذ كافة التدابير الوقائية ووضع الخطط البديلة للتحسين، لجعل تجربة الحياة في دبي أكثر كفاءة وسلاسة وأماناً."

من جانبه، قال الدكتور يوسف الأكرف، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، إن حصول الهيئة على ثلاث شهادات عالمية في مجال إدارة العمليات الأمنية يأتي تتويجاً لتطبيق الهيئة لكافة قوانين مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي، وأرقى المعايير المحلية والعالمية في مجال الأنظمة والخدمات الأمنية والحراسة.

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