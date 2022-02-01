في دبي .. جهاز ثوري لعلاج السرطان

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

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تواصل دبي بث الأمل بالشفاء من السرطان عبر إدخال جهاز ثوري يطلق عليه جهاز "السايبر نايف أو (الجراحة الإشعاعية) وهو جهاز متخصص في الوصول إلى أورام الدماغ العميقة.

وقال الدكتور عبد الكريم مسدي استشاري جراحة الأعصاب ومؤسس مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري بدبي: إن جهاز السايبر نايف (الجراحة الشعاعية) متخصص في الوصول إلى أورام الدماغ العميقة التي لا يصل إليها الجراح في مناطق حساسة جداً، ويصل إليها ويعالجها بشكل جيد جداً بنسبة نجاح تزيد عن 90% على الأقل ، ويعمل على الأورام من حجم 3 سينتمتر وما دون ، وبإمكانه الوصول إلى مناطق عديدة خاصة إذا كان المريض يعاني من 10 انتقالات ورمية في مختلف انحاء الجسم ،حيث من الممكن أن يعالج في جلسة واحدة كل هذه الاتتقالات الورمية مثل اورام العمود الفقري والبروستاتا واورام الكبد والكلية والرئة وغيرها

وأضاف أن الجهاز يعمل على أجهزة الروبوت ويقوم بالتنسيق مع حركة الجسم مثل التنفس ويتم تسليط الاشعة على الورم ، لافتاً إلى أن "السايبر نايف" يعالج أيضاً التشوهات الوعائية الدماغية والرجفان "باركنسون " والصرع إضافة الى الألم العصبي الوجهي المعند" العصب الخامس "وحتى بعض الامراض النفسية

وأشار إلى أنه رغم توفر الجهاز في بعض دول المنطقة إلا أن الغالبية العظمى من المرضى الباحثين عن السياحة العلاجية يفضلون العلاج في دبي نظراً لعدة أسباب منها سهولة الحصول على تأشيرات الزيارة للدولة وقبول التأمين العالمي وقلة التكاليف خاصة من مسكن ومأكل ومواصلات وغيرها مقارنة بالأسعار الموجودة في الدول الغربية والأوربية

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