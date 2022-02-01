تطبيق "الحصن" يفوز بجائزة التميز العالمي عن فئة الاستجابة للجائحة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جائزة التميز العالمي Global Excellence Award ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية عن فوز تطبيق "الحصن" بأفضل تطبيق ذكي لعام 2021 في فئة الاستجابة لجائحة كوفيد-19، وهذا جاء في تعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمنظومة الوطنية الصحية الحصن والقطاع الصحي ككل بما يسهم به هذا الإنجاز العالمي في تعزيز صورة دولة الإمارات، ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مجال التحول الرقمي. كما يرسخ كفاءة الجهود المتميزة المبذولة في مكافحة الجائحة والحد من انتشارها.

وتعد جائزة التميز العالمي من أرفع الجوائز المرموقة التي رسخت ريادتها وتفردها على المستوى العالمي، كما أن الفوز بها يؤكد مستويات الجودة التي تمكنت الجهة الفائزة من الوصول إليها. على ضوء ما تحظى به هذه الجوائز من شهرة عالية. نظراً للمعايير العالمية، مع التركيز على الفوائد التي تعود على الأفراد والمتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام.

ويحظى تطبيق الحصن وهو التطبيق الرسمي لنتائج فحوصات كوفيد-19 وشهادات التطعيم والإعفاءات، وأحد المنظومات الرقمية الوطنية الحديثة التي قامت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاقها منذ بداية انتشار الجائحة، بثقة ومصداقية وموثوقية عالية داخل الدولة وخارجها، كما يتوفر التطبيق باللغة العربية والإنجليزية والهندية.

ثمرة جهود

ويعد هذا الفوز إنجازاً يضاف إلى سجل الجوائز المحلية والعالمية التي تحصدها المنظومة الوطنية الصحية الحصن بالتعاون مع الوزارة والجهات الصحية المحلية في مجال كفاءة الاستجابة لكوفيد-19، وثمرة لسلسلة الجهود المتميزة المبذولة من جميع الجهات المعنية في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره. لتعزيز الإنجازات الوطنية نحو مرحلة التعافي بالدولة والتصدي لأي متحور، لضمان الصحة العامة وحركة التنقل والحياة العملية في جميع مناطق الدولة.

ويعكس الحصول على جوائز عالمية يعكس مدى الجهود التي تبذلها جميع الفرق الوطنية من أجل تحقيق التحسين المستمر، والقدرة على التعامل مع الجائحات بشكل جذري وخلال فترة قياسية.

حلول رقمية

ويعتبر تطبيق الحصن من أهم الحلول الرقمية التي تم تطويرها للسيطرة على انتشار كوفيد-19، حيث أن رمز QR الموجود في التطبيق، يمكن قراءته مباشرة من كاميرا الهاتف، أو الماسح المدمج في التطبيق، وهو الوسيلة لتعريف التطعيمات والفحوصات بصورة مشفرة. أيضاً يوفر تطبيق الحصن خصائص مختلفة مثل تصاريح الفاعليات والأحداث مثل إكسبو 2020 دبي وجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 وكذلك عالميا بات تصريح السفر في الحصن معترفاً به في نظام الاتحاد الأوروبي لشهادات كوفيد-19 الرقمية وأنظمة أخرى مماثلة. ومحليا يقدم تطبيق الحصن خاصية لأولياء الأمور للتعرف على نسب تطعيم كوفيد-19 لمدارس الطلاب في أزهى صور الشفافية والمخاطبة المجتمعية.

ومن أهم ميزات التطبيق الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين، من خلال عدم مشاركة أي من معلوماتهم. حيث يتم تخزين معلوماتك الشخصية على تطبيق الحصن بطريقة مشفرة. أيضاً يمتاز التطبيق باستضافته في السحابة الوطنية والتي تمتلك أعلى معايير وشهادات أمن وخصوصية البيانات مثل HIPAA وISO/IEC 2700 وISO/IEC 27018 وISO/IEC 27017. ومن أهم خصائص تطبيق الحصن هو سهولة الاستخدام بسبب التصميم المدروس لتحقيق أعلى نسب رضاء المستخدم وأيضا كذلك سرعة الاستجابة بسبب جاهزية واستباقية خدمات السحابة الوطنية التي تدعمه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز