شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب جثة مجهولة

المصدر: البيان

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دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المنشورة، والذي توفي في حادث دهس في منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء،

وقالت القيادة العامة لشرطة دبي أنه منذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة البرشاء، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

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