البواردي والرميثي يبحثان التعاون الدفاعي مع فرنسا

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، الفريق تييري بوركار، والوفد المرافق، بحضور مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة. ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، بزيارة رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية.

وبحث الجانبان، العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وفرنسا، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في المجال العسكري والدفاعي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي خلال اللقاء، أن دولة الإمارات وفرنسا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة وشراكة استراتيجية، ولديهما مواقف مشتركة في العديد من المواضيع المهمة، مشيداً بالتعاون المثمر بين البلدين، من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليين.

كما استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق تييري بوركار رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق له.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا، إضافة إلى توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية. وتم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة العسكرية العليا الإماراتية الفرنسية الـ27.

بدوره، أعرب رئيس الأركان الفرنسي خلال اللقاءين، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، وتضامن بلاده مع دولة الإمارات في الإجراءات كافة التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها، متقدماً بتعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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