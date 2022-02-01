«الاتحاد العالمي للأسنان» يشيد بمبادرة الإمارات لتدريب مليون طبيب ومختص

المصدر: دبي - البيان

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عَقَد الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، ضمن دورته التاسعة عشرة، اجتماعه السنوي عن بُعد، بمشاركة 268 عضواً من مختلف أنحاء العالم بطب الأسنان، يمثلون أكثر من 133 مؤسسة، إلى جانب ممثلين لجامعات وكليات طب الأسنان من أنحاء العالم كافة، وذلك قبل يوم على انطلاق مؤتمر ومعرض إيدك دبي، الأكبر في العالم المتخصص في قطاع طب الأسنان وصحة الفم، المقرر عقده اليوم.

مناقشات

وناقش أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع السنوي عدداً من المواضيع المتعلقة بطب الأسنان وصحة الفم والرعاية الصحية وبرامج التعليم المستمر وذلك لدعم الأبحاث العلمية وتطوير المستوى المهني في مجال طب الأسنان.

واستهل الاجتماع الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان وإيدك دبي، بكلمة رحب فيها بالأعضاء وكافة المشاركين، معبراً عن امتنانه لانعقاد الاجتماع افتراضياً ما يسهم في نمو قطاع طب الأسنان الحديث، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة حول العالم.

إشادة

وأشاد أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع بمبادرة «ووترفولز» العالمية للتعليم الطبي المستمر، أكبر مبادرة عالمية للتعليم المستمر والتدريب التخصصي عن بعد، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي يتم تنفيذها بمتابعة وبإشراف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والرامية إلى تدريب مليون طبيب ومختص في القطاع الصحي من مختلف دول العالم.

تكريم

وتأتي المبادرة ضمن مبادرات إدارة المكافآت السلوكية في «وزارة اللامستحيل» بالتعاون مع اندكس القابضة، والتي أطلقت مؤخراً جائزة «ووترفولز العالمية» المخصصة لخط الدفاع الأول المواجه لجائحة «كورونا» من خلال تكريم 50 متخصصاً طبياً بذلوا كافة جهودهم لمكافحة الجائحة في وقت انتشارها، حيث شجع الاجتماع المؤسسات المشاركة على الترشح للجائزة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني

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وترأس الاجتماع السنوي للاتحاد، البروفسور عبدالله الشمري، الرئيس العلمي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ورئيس مجلس الأمناء في جامعة رياض العلم، بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي، والدكتور طارق خوري، الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي، والدكتور ناصر المالك رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر إيدك دبي، والدكتور روبرت ادواب المدير التنفيذي لملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان، والدكتور محمد جعفر عابدين نائب رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر ومعرض إيدك دبي، والدكتور مشاري العتيبي رئيس مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان، والمهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة.

كما حضر الاجتماع الافتراضي الذي نظمته مؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة عدد من الشخصيات البارزة ورؤساء الجمعيات وعميدي الكليات وخبراء وأطباء في مجال طب الأسنان.

أفكار شاملة

وناقش الاجتماع أفكاراً شاملة متعلقة بطب الأسنان وصحة الفم وبرامج التعليم المستمر لرسم خطة لدعم الأبحاث العلمية وتطوير المستوى المهني في مجال طب الأسنان، إضافة إلى دراسة سبل تعزيز التعاون ما بين مؤسسات طب الأسنان العلمية حول العالم، إضافة إلى المستجدات في مجال طب الأسنان بالتركيز على الهدف المشترك المتمثل في زيادة الوعي والمساهمة في إحراز تقدم أفضل ومستقبل أرقى لأطباء الأسنان.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني: «لقاؤنا بحضور أبرز الأسماء العالمية المختصة في صحة الفم والأسنان يؤكد أهمية هذا المنبر العلمي والتخصصي ويثري أجندة إيدك دبي بالمزيد من الخبرات، حيث يعتبر هذا الاجتماع مناسبة بارزة للتعليم الطبي المستمر ومصدراً للأبحاث المتعلقة بطب الأسنان.

هدفنا الخروج بتوصيات وقرارات تسهم في رفع مستوى التعليم عبر الدورات والبحوث العلمية بالإضافة إلى دعم الأبحاث العلمية وتطوير المستوى المهني في هذا المجال».

تقنيات وخبرات

وقال البروفسور عبدالله الشمري: «نهدف من خلال الاجتماع إلى إدخال تقنيات وخبرات جديدة للقطاع، حيث تغطي النقاشات البرامج العلمية ووسائل الوقاية والحماية من خلال التطورات الحديثة التي تساعد على فهم وتحسين تقنيات ممارسة المهنة، إذ أصبح الاجتماع السنوي من أهم الملتقيات المتخصصة التي تقدم برنامجاً علمياً غنياً بالموضوعات التي تثري معارف وخبرات المشاركين حول آخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في هذا القطاع».

منصة عالمية

إلى ذلك، أعلن الدكتور طارق خوري، الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي عن إنشاء منصة علمية عالمية تقوم بتقييم منتجات طب الأسنان وتمنحها علامة الجودة العالمية الخاصة بالاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان GSDA، وستقوم لجان علميه في مختلف قارات العالم بدراسة ما نشر عن المنتج الجديد، وأيضاً عمل أبحاث إذا لزم الأمر، قبل الموافقة على وضع علامه الجودة العالمية على هذا المنتج، وتشمل قائمة منتجات طب الأسنان كلاً من المواد المستخدمة من قبل أطباء الأسنان وأيضاً المواد الاستهلاكية الخاصة بصحة الفم.

لجان علمية

وقال الدكتور خوري: «سيتم اختيار اللجان العلمية الخاصة بالاعتماد من مختلف دول العالم من أساتذة جامعات وخبراء في مجال طب الأسنان والذين يعملون على تقييم المنتج علمياً وإكلينيكياً وأيضاً دراسة كل ما نشر عن ما تم عرضه.

يعمل برنامج الاعتماد بعلامه الجودة العالمية على منح الثقة للأطباء وفنيّ الأسنان في استخدام هذه المواد في علمهم وأنها تمت دراستها بعناية كما تعطي الجمهور الثقة في استعمال المنتجات الخاصة بصحة الفم والأسنان».

«إيدك دبي»

تنطلق اليوم فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي» في مركز دبي التجاري العالمي، حيث من المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي نحو 66 ألف مشارك من 155 دولة على مدار ثلاثة أيام، فيما يمثل الحدث المنصة النموذجية للأطباء والعاملين والخبراء ومتخصصي طب الأسنان للاطلاع على آخر المستجدات والابتكارات في مجال طب الفم والأسنان.

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