«صحة دبي» و«جونسون آند جونسون» تتعاونان في 4 مجالات طبية حيوية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت هيئة الصحة بدبي وشركة جونسون آند جونسون للمعدات الطبية – الشرق الأوسط، مؤخراً، وثيقة تعاون لبحث أوجه الشراكة المستقبلية بين الطرفين في أربعة مجالات رئيسة، تشمل: التدريب المهني، والتوعية الصحية، والخدمات الطبية، والبحث والتطوير.

جاء ذلك على جانب مشاركة الهيئة وجونسون آند جونسون للمعدات الطبية – الشرق الأوسط في معرض الصحة العربي، حيث وقع عن الهيئة الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، ومارزينا كوليس، المدير الإداري لشركة جونسون آند جونسون للمعدات الطبية – الشرق الأوسط.

وتفصيلاً، يعتزم الطرفان في المرحلة المقبلة، تنفيذ برامج تدريب مشتركة تضم مديري غرف العمليات وفرق الجراحة والممرضات، إلى جانب برامج حل المشكلات والقيادة والمحاكاة في العمليات الجراحية.

كما يعتزم الطرفان أيضاً تنفيذ برامج في مجال التوعية بالصحة العامة، تشمل أمراض (القولون والمستقيم، والجلطات الدماغية)، والمشكلات الصحية للسمنة، إضافة إلى التعاون في جانب الخدمات الطبية وما يرتبط بها من تحسين رحلة المتعاملين ومسارات المرضى وفق التطبيقات الرقمية والذكية.

ويتسع التعاون بين الهيئة وجونسون آند جونسون للمعدات الطبية – الشرق الأوسط، ليشمل كذلك مجال البحث والتطوير.

حرص

وأكد الدكتور يونس كاظم، حرص الهيئة على فتح مجالات التعاون مع مختلف المؤسسات الصحية العالمية، وخاصة تلك التي لها نجاحات وتجارب تطوير مميزة في القطاع الصحي، وما يتصل به من مجالات وتخصصات طبية.

شراكات

أكدت مارزينا كوليس دور الشراكات في الارتقاء بمجالات الرعاية الصحية، وقالت: من خلال الانضمام معاً وتوحيد الجهود لبناء كفاءات في مجال البحث والتطوير وتوسيع نطاق المبادرات، ستعمل شركة جونسون آند جونسون وهيئة الصحة بدبي على تحقيق هدفهما المشترك.

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