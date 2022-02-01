الإمارات الأولى إقليمياً والــ19 عالمياً في الجهوزية للذكاء الاصطناعي 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، كما جاءت في المركز الــ19 على مستوى العالم، في «مؤشر جهوزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2021»، الصادر عن شركة «أوكسفورد انسايتس» البريطانية المتخصصة في الدراسات المُتعلقة بالتحول الرقمي.

ويرصد المؤشر مستويات استعداد الحكومات في مُختلف دول العالم لتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في أعمالها على مدار العام الماضي.

وأفادت «أوكسفورد انسايتس» في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر بأن رصيد الإمارات على المؤشر العام بلغ 71.60 من أصل 100 درجة. وفي ما يخص أرصدة الإمارات في المؤشرات الفرعية، نالت الدولة 79.41 درجة في المؤشر الفرعي «الحكومة»، 53.33 درجة في المؤشر «قطاع التقنية»، و82.05 درجة في المؤشر «البيانات والبنية التحتية».

وأظهرت النتائج أيضاً أن الإمارات حققت ثالث أعلى رصيد على مستوى العالم في مؤشر فرعي خاص بالترويج الحكومي للاستثمار في التقنيات الحديثة، الأمر الذي يعكس إدراكاً مفاده أن حكومة الإمارات بذلت جهوداً طيبة في حشد الاستثمارات لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير أن حكومة الإمارات الأكثر ديناميكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في توجيه وإدارة الابتكارات في الذكاء الاصطناعي داخل أروقة الدوائر الحكومية.

وأضاف التقرير إن حكومة الإمارات أدركت بالفعل أهمية تمكين الأفراد، والشركات والكيانات الحكومية من الوصول إلى كم هائل من البيانات كعامل فاصل في تحقيق الازدهار للاقتصاد الرقمي.

وتفوقت الإمارات في المؤشر العام على سويسرا، نيوزيلاندا، النمسا وإسبانيا، والتي جاءت في المراكز من الــ22 إلى الــ25 على التوالي. وتفوقت الدولة أيضاً على إيطاليا، بلجيكا، جمهورية التشيك، لتوانيا وسلوفينيا، والتي نالت المراكز من الــ27 إلى الــ31 على التوالي. كما تفوقت الإمارات على البرتغال، بولندا، ماليزيا، لاتفيا، روسيا، سلوفاكيا، المجر، أيسلندا والهند، والتي جاءت جميعها خارج قائمة الــ30 دولة الأولى في المؤشر.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 88.16 درجة، فيما جاءت سنغافورة في المركز الثاني برصيد 82.46 درجة، وحلّت المملكة المتحدة في المركز الثالث برصيد 81.25 درجة.

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