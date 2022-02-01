مجلس مكافحة المخدرات يناقش كيفية التعامل مع المضبوطات

المصدر: دبي - وام

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الاجتماع الأول للعام الجاري 2022 الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

المعايير العالمية

ناقش المجلس خلال الاجتماع المعايير العالمية لوزن المواد المخدرة، وكيفية التعامل مع أحجام وكميات المخدرات المضبوطة، والأسس التي يتم البناء عليها لإصدار الأحكام القضائية بحق تجار ومروجي المخدرات.

واطلع المجلس على نتائج دراسة ميدانية وتحليلية قدّمتها القيادة العامة لشرطة دبي حول إساءة استخدام بعض المستحضرات الطبية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج مدمرة، إلى جانب نتائج التعاون المشترك بين إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في 2021 وما ترتب عليه من ضبط المهربين وكميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية. وقدمت جمارك دبي عرضاً تقديمياً عن إحباط عمليات تهريب مواد مؤثرة عقلياً مغلفة بعبوات تحمل بيانات مغايرة عن المحتوى .

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