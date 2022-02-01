تخريج دورتين بشرطة دبي

المصدر: (دبي ــ البيان)

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شهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، تخريج الدورة التأسيسية رقم 2 من المستجدين، ودورة تأهيل خريجي الخدمة الوطنية، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم سيف السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد ناصر حميد الزري مدير معهد التدريب. وأكد اللواء بن فهد، أن الأكاديمية تشكل رافداً أساسيّاً لجهاز الشرطة.فيما دعا اللواء غيث السويدي الخريجين لإطاعة رؤسائهم، ومواصلة صقل مهاراتهم.

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