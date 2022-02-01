مسؤولون: حمدان ومكتوم بن محمد قدوة لشباب الوطن ومثال في التفوق والإنسانية والعطاء

المصدر: دبي- البيان

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أكد مسؤولون في دبي أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية نائب حاكم دبي هما قدوة لشباب الوطن، ومثال في التفوق والإنسانية والعطاء.

جاء ذلك بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في دبي، وتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائباً لحاكم دبي، بموجب المرسوم، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في الأول من فبراير من العام 2008.

وقالوا: إن سموهما قد تشربا في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قيم الرجولة والفروسية بكل ما تحمله من معاني نبيلة، ونهلا فنون الإدارة والقيادة، واستشراف المستقبل والعمل بروح الفريق الواحد.

ريادة

وبهذه المناسبة وصف معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسمو الشيخ حمدان بن محمد لولاية العهد في إمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد نائباً لحاكم دبي بأنه تكليف حكيم، انتقلت من خلاله دبي، وعلى مدى 14 عاماً إلى مركز جذب عالمي، وتبوأت مواقع الصدارة في مختلف المجالات والميادين.

وأضاف معاليه: من موقع سمو الشيخ حمدان بن محمد لولاية العهد في إمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد نائباً لحاكم دبي استطاع سموهما أن يكرسا منظومة حكومية متكاملة، قوامها الريادة، عبر التقييم الدقيق للأداء، والتطوير المستمر لأساليب العمل، والاستفادة من أفضل التجارب والخبرات العالمية، حتى أصبحت إمارة دبي أنموذجاً فريداً في سرعة النمو والإنجاز والازدهار، وتحولت إلى واحدة من أبرز وجهات العالم، وأكثرها استقطاباً للزوار والسياح ورواد الأعمال.

واستأنف البسطي قائلاً: «سمو الشيخ حمدان وأخوه سمو الشيخ مكتوم قدوة لشباب الوطن، في أخلاقهما وتفانيهما وعطائهما، وفي بحثهما الدائم عن المعرفة والتطوير، حتى ترسخت محبتهما في قلوب الناس جميعاً، وليس مستغرباً على من تربى في بيت وكنف محمد بن راشد أن يكون قدوة ومثالاً في التفوق والإنسانية والعطاء، فقد تشرّب سموهما قيم الرجولة والفروسية بكل ما تحمله من معانٍ نبيلة».

علامة فارقة

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لفرق العمل الحكومي، والإشراف على وضع خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة ومتابعة تنفيذها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً على صعيد المال والأعمال والتجارة والسياحة والخدمات، عزز من وصول الإمارة إلى مراكز متقدمة في سباق الريادة العالمية، وأصبح علامة فارقة في مسيرتها، ورسخ ريادتها عربياً وإقليمياً وعالمياً.

إنجازات

بدوره، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة ذكرى تولي سموه ولاية العهد في إمارة دبي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بمناسبة ذكرى تعيين سموه نائباً لحاكم دبي».

وأضاف: «لقد حققت حكومة دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إنجازات رائدة في تطوير منظومة العمل الحكومي، جعلت منها مرجعاً للحكومات الساعية إلى تحقيق سعادة ورفاه شعوبها، حيث نهل سموهما من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فنون الإدارة والقيادة، واستشراف المستقبل، والعمل بروح الفريق الواحد.

قدرات قيادية

من جهته، أكد عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قائد يجمع بين القدرات القيادية الفريدة، وسمات التواضع والبساطة والكرم، ما أكسبه منزلة متميزة في قلوب المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقال: إن سموه يقود ويلهم فريق عمله في حكومة دبي، لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة وجعلها واقعاً ملموساً، وتحقيق السعادة لمواطني دبي وقاطنيها، من خلال الإشراف على وضع خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة ومتابعة تنفيذها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً على صعيد المال والأعمال والتجارة والسياحة والخدمات، والوصول بدبي إلى مراكز متقدمة في سباق الريادة العالمية. ذكرى متفردة

بدوره، أكد حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن الذكرى الرابعة عشرة لتولي كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصب نائب حاكم دبي، هي ذكرى متفردة من مدرسة القائد الاستثنائي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقيادة الشباب نحو قيم تحمل في مضمونها معاني الإبداع والعمل المبتكر، ليكونوا ملهمي الجيل الجديد نحو الصدارة والإنجاز.

نجاح مستمر

إلى ذلك، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «في الذكرى 14 لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لحاكم دبي: تمضي مسيرتنا إلى الإمام لتحقق المزيد من التطور والرخاء، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالمتابعة الدائمة من ولي عهدهِ، ومن نائب حاكم دبي، حيث تثمر جهودهما نجاحاً مستمراً في كافة الميادين.

تكامل

وقال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: إن تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد منصب ولي العهد في دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصب نائب حاكم دبي، أسهم في ترسيخ قواعد العمل الحكومي في الإمارة وتعزيز تكامل مؤسساتها، لافتاً إلى أن قيادة سموهما، التي تنبثق من الرؤية الواعدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، أسهمت في ترسيخ دبي نموذجاً فريداً ضمن مختلف المجالات. وأكد جلفار أن روح الشباب والعزيمة على مسابقة الزمن لديهما دفعت الجهات والموظفين في دبي على حد سواء، إلى المزيد من الابتكار والإبداع ووضعتهم على الطريق الصحيح لاستشراف الاحتياجات التنموية المستقبلية.

إنجازات سموهما نتيجة طبيعية للروح القيادية الوثابة

قال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: 14 عاماً مضت على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي، ولم تكن أعواماً عادية، فقد حفر كل يوم منها إنجازاً جديداً في تاريخ دبي، فقد نهل سموهما من النبع، الذي لا ينضب، وهو والدهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتربيا في مدرسة، عنوانها الإبداع والسعي للمركز الأول، فكانت الإنجازات المتحققة نتيجة طبيعية للروح الوثابة، التي غرسها فيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فكان الوطن وأبناء الوطن دوماً أولويتهما، فكرسا جهودهما لخدمتها.

من جانبه، أكد هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو حاكم دبي، إن ذكرى تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً لحاكم دبي، تعتبر مناسبة وطنية تستدعي التوقف عندها وقراءة أبعادها، نظراً للحكمة، التي يتميز بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يعي ضرورة رفد المناصب القيادية والمسؤولة بقيادات شبابية، قادرة على إدارة الأمور، والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في خطط التنمية المستدامة، التي تسعى إليها دبي.

وأضاف: إن كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، من القيادات الشبابية التي تتميز بقدرات فريدة، ورؤى مستقبلية، تنسجم مع تطلعات وأهداف إمارة دبي، بالإضافة إلى السمات الشخصية الأخرى كالتواضع والحلم، التي تضاف إلى صفاتهما القيادية.

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