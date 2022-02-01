مبادرات ومحطات ابتكارية تعانق مستقبل اقتصاد دبي

المصدر: دبي - البيان

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شكلت مبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، محطات ابتكارية تعانق مستقبل نهضة دبي، وترسي أسس التميز والحضور العالمي، بينما تقدم الإمارة في حلّتها الرائدة، الباحثة عن التميز والمراكز الأولى، والساعية نحو خدمة المجتمع وتذليل العقبات؛ للوصول إلى سعادة الناس، من أهمها:

«حلول دبي للمستقبل»

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد مبادرة «حلول دبي للمستقبل»، بهدف طرح سلسلة من التحديات العالمية في عدد من المجالات الحيوية، وبإشراك العلماء والمصممين والتقنيين والموهوبين، والشركات الناشئة والتكنولوجية من مختلف أنحاء العالم، في ابتكار حلول جديدة للتغلب على التحديات التي تواجه قطاعات حيوية في الحاضر، ما قد يستجد منها في المستقبل، بهدف تحسين حياة البشر.

مركز دبي للصيرفة

يهدف المركز إلى دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وبما ينسجم مع الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لهذا القطاع. إذ يأتي إطلاق المركز بالتعاون بين مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وجامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، حيث يوفر المركز برامج أكاديمية تستند إلى 3 محاور أساسية، تتمثل في تطوير رأس المال البشري والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

مجلس عالمي

وبتوجيهات سمو ولي عهد دبي، أعلن برنامج دبي للتميز الحكومي، تأسيس «المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة»، بالتعاون مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI)، في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بهدف تأسيس تجمع عالمي من الجهات والمؤسسات الرائدة في مجال الابتكار، لتعزيز تبادل المعرفة على المستوى العالمي.

تجميد الرسوم الحكومية

وأصدر سموه قراراً بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع عام 2023، دعماً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكافة مكونات المجتمع، وتعزيزاً لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لروّاد الأعمال والمستثمرين، ولدفع عجلة التنمية المستدامة، ومواكبة اتجاهات السوق. ويشمل القرار، عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة، إلا في حال استحداث خدمات جديدة، بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع.

اجتماع «تنفيذي دبي» في إكسبو

ووجّه سموه خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي في مقر «إكسبو 2020 دبي»، بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثلين الرسميين للدول المشاركة، واعتمد سموه استراتيجية الأمن الغذائي للإمارة، التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، كما اعتمد المجلس خلال جلسته، استراتيجية خدمات الطب الطارئ في إمارة دبي، كما تم اعتماد الخطة الشاملة للتنقل المرن في إمارة دبي.

«دبي نكست»

وأطلق سموه منصة التمويل الجماعي «دبي نكست»، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، المنصة الرقمية المتكاملة للشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة، من مختلف الجنسيات في دبي، بهدف عرض أفكارهم، لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للبدء في تنفيذها، انطلاقاً من دبي، واعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي.

قيادة التحول الرقمي

وأصدر سمو ولي عهد دبي، بهدف توحيد الجهود المبذولة في الإمارة، ولتنفيذ خطة التحوّل الرقمي وفق الأولويات المعتمدة، قرار المجلس التنفيذ رقم (33) لسنة 2021، بشأن تشكيل «لجنة قيادة التحول الرقمي لإمارة دبي»، ونص القرار على تشكيل «لجنة قيادة التحول الرقمي لإمارة دبي»، برئاسة مدير عام هيئة دبي الرقمية.

«مجلس تجار حتا»

ووجّه سموه بإنشاء «مجلس تجار حتا»، في إطار دعم الخطة الشاملة لتطوير حتا، المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040، وذلك خلال لقاء سموه عدداً من روّاد الأعمال الشباب في منطقة حتا.

إعفاء رواد الأعمال

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بتمديد مدة إعفاء رواد الأعمال المواطنين، أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة رقم (10)، من القانون رقم (23) لسنة 2009، لتصبح مدة الإعفاء 7 سنوات، عوضاً عن 5 سنوات.

منصة لتبادل الأراضي

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وضمن برنامج إسكان المواطنين في الإمارة دبي، اعتمد سمو ولي عهد دبي، إطلاق منصة رقمية، تتيح للمواطنين المسجلين في برنامج الإسكان، تبادل المنح والأراضي والوحدات السكنية فيما بينهم، وفقاً لأولياتهم الشخصية. كما اعتمد سموه منح الأولوية لتخصيص أراضٍ ومساكن لأفراد العائلة من الدرجة الأولى في المنطقة نفسها.

إعفاء المستأجرين

ووجّه سموه بإعفاء المستأجرين الذين يقومون بتجديد عقاراتهم، أو إعادة بنائها، ضمن الاستخدامات التي تخدم منطقة القوز الإبداعية، من الإيجارات، لفترات تصل إلى عامين، وذلك ضمن خطة الـ(100 يوم)، للمشروع الهادف إلى تحويل المنطقة إلى مجمع إبداعي شامل ومتكامل، يستقطب المواهب والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

‎«دبي ريتك»

وأطلق سموه، منصة «دبي ريتك» (Dubai Re-Tech) الرقمية؛ بهدف دعم اتخاذ القرار في السوق العقاري، وتعزيز نمو واستدامة القطاعات العقارية المختلفة، وتوفير أداة جديدة، تنضم إلى عناصر الدعم المختلفة، التي تخدم في تأكيد أعلى درجات الشفافية، وترسيخ ثقة المستثمرين، وتعد المنصة، إحدى المبادرات الداعمة لخطة دبي الحضرية 2040، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

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