محمد الشرقي يطّلع على مشروع التحول الرقمي لهيئة الفجيرة للبيئة

المصدر: الفجيرة - وام

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ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة لعام 2022.

واطّلع سموه من أصيلة المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة على تقرير أعمال هيئة الفجيرة للبيئة، ومشروع التحول الرقمي الذي يهدف إلى تحسين إدارة وجودة العمليات الحالية في المؤسسة، وتحقيق رضا المتعاملين والموظفين، كما اطلع سموه على المشاريع الرأسمالية والتشغيلية لعام 2022 والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة.

وتم في الاجتماع استعراض عدة محاور تطويرية لإدارة عمليات الهيئة، والعمل على تطبيقات إلكترونية بهدف تسهيل تقديم الخدمات للموظفين والمتعاملين، وتطوير نُظم الإدارة الداخلية في الهيئة.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بجهود هيئة الفجيرة للبيئة في تطوير العمل البيئي بالفجيرة، والعمل على المشاريع الرئيسة التي تخدم العمل التنموي في الإمارة وتحقق أهدافه وفق معايير عالية الجودة.

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