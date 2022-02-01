حاكم أم القيوين يطّلع على خطط واستراتيجية «وزارة الصحة» المستقبلية

المصدر: أم القيوين - وام

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اطّلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على خطط وبرامج واستراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع المستقبلية والحالية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، إذ اطلع صاحب السمو حاكم أم القيوين على برامج تطوير وتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة، وما تقوم به الوزارة من جهود لمكافحة جائحة كورونا، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، والتي تركز على تقديم أفضل الخدمات المتميزة في المجال الصحي في إمارات الدولة كافة، إضافة إلى ما تقوم به من تنفيذ المشاريع الصحية والتوسع في تطوير الخدمات على مستوى الإمارات.

حضر اللقاء ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين.

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