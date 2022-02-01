البواردي وسفير تركيا يبحثان تطوير التعاون الدفاعي والعسكري

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بوزارة الدفاع، أمس، توغاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والوفد المرافق للضيف.

ورحب معاليه في بداية اللقاء بالسفير التركي وأكد عمق علاقات الصداقة بين الإمارات وتركيا في مختلف المجالات وخاصة في المجال الدفاعي والعسكري وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين.

وتم في اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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