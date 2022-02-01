خليفة بن طحنون يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية

المصدر: أبوظبي- وام

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استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، في واحة الكرامة بأبوظبي الفريق تييري بوركار رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، وذلك في إطار زيارته الرسمية للدولة.

ولدى وصوله إلى واحة الكرامة استعرض بوركار مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف، والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال جولة قام بها الفريق تييري بوركار رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية في مختلف أنحاء الواحة شرحاً وافياً عن مرافقها، التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، مختتماً جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار، تعبر عن تقديره لبطولات وتضحيات شهداء الإمارات.

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