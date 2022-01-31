انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم السبت المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ اعتباراً من يوم السبت القادم التصفيات النهائية للدورة الثانية والعشرين لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم (1443 - 2022 م) وتستمر حتى الرابع عشر من فبراير 2022، وسوف يستضيف مقر الجائزة بمنطقة الممزر المشاركين في التصفيات من الذكور، بينما يستضيف مقر جمعية النهضة النسائية بدبي المشاركين في التصفيات من الإناث وسوف تبدأ الاختبارات اليومية من بعد صلاة العصر، صرح بذلك المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة وقال إن هذه المسابقة المباركة تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، حفظها الله، حيث حرصت سموها أن تكون هذه المسابقة مفتوحة للجنسين من مواطنين ومقيمين من حفظة كتاب الله العزيز وذلك من خلال أفرعها الستة وهي فرع القرآن الكريم كاملاً، وفرع عشرين جزءاً وفرع عشرة أجزاء وفرع خمسة أجزاء وهو مخصص للمواطنين فقط لجميع الأعمار وفرع خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات ثم فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات.

المشاركون

وأضاف بوملحه بأن العدد الذي سيشارك في المسابقة بلغ 49 متسابقاً من الذكور و59 من الإناث من جميع إمارات الدولة، كما تم تشكيل لجنتي تحكيم إحداها للذكور وتضم كلاً من فضيلة الشيخ وليد حمد المرزوقي رئيساً وعضوية كل من فضيلة الشيخ يوسف أحمد محمد عبدالله النقبي وفضيلة الشيخ مانع عبدالله إبراهيم النهدي وفضيلة الشيخ جمال طه محمد مصطفى الكمار وفضيلة الشيخ عبدالله أحمد عبداللطيف الكسواني وفضيلة الشيخ محمد أمين نواله وتضم لجنة تحكيم الإناث كلاً من ابتسام هائل غيلان رئيساً وعضوية كل من فاطمة عبدالعزيز إبراهيم ورضاب أحمد الطاهر ورزان محمد عدنان حجار ومروه عمر خياطه وانتصار خالد إبراهيم، كما ستقوم الجائزة بنشر جدول يومي بأسماء المتسابقين، وكانت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم قد أعلنت عن بدء تلقي طلبات التسجيل في المسابقة اعتباراً من الخامس من ديسمبر 2021 ولغاية العشرين من شهر يناير 2022 وذلك من خلال أحد مراكز أو مؤسسات القرآن الكريم المعتمدة في جميع مدن الدولة، كما دعا بوملحه جميع المتسابقين والحضور بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الصحية لجائحة كورونا المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز