أم القيوين الخيرية تقدم مليون درهم رسوماً لطلبة المدارس في 2021

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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قدمت جمعية أم القيوين الخيرية مبلغ 1,261,746 درهماً مساعدات لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة من ذوي الدخل المحدود في عام 2021، واستفاد منها 575 طالباً وطالبة، إضافة إلى المساعدات الشهرية لطلاب وطالبات الجامعات لـ64 طالباً وطالبة شهرياً بمبلغ 576,000 درهم وتسديد الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات لـ20 طالباً وطالبة بمبلغ (225,287) درهماً، ومشروع نقل طلاب الجامعات لكلية التقنية وعدد المستفيدين 60 طالبة بمبلغ (26,391) درهماً.

خطط

وقال عيسى بو لحيول مدير جمعية أم القيوين الخيرية إن مشاريع الجمعية الخيرية ثمرة طيبة لتعاون الجمعية مع أصحاب الخير ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات والهيئات الخيرية التي تتجاوب معها وتشاركها تلك الجهود وتدعم برامجها ومشاريعها الخيرية التي تهدف إلى إدخال الفرحة قلوب الفقراء والمحتاجين، كما أن الجمعية وبتوجيهات الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية وضعت خططاً للعام الجاري من خلال إطلاق المبادرات الخيرية التي تصب في مصلحة المحتاجين وتلمس احتياجاتهم والعمل على مساعدتهم، وخصوصاً فئة الطلبة.

تخصيص

وأوضح أن تخصيص المبالغ المالية لطلبة المدارس والجامعات من ذوي الدخول المحدودة يأتي بهدف دفع المبالغ المترتبة عليهم حتى يواصلوا مسيرة تعليمهم من دون انقطاع في إطار حرص الجمعية على تخفيف الأعباء المادية على الأسر المتعسرة مادياً، كما أن هناك آلافاً من الأسر المتعففة تم تقديم المساعدات الإنسانية لها في العام الماضي، مشيراً إلى أن نظام المساعدات الداخلية يعتمد على دراسة حالة الأسر وظروفها المعيشية، يقوم بها باحثون وباحثات، من أجل تقديم يد العون لهم حسب حاجتهم كشراء الأثاث المنزلي أو الأجهزة الكهربائية أو دفع إيجار المنازل، كما أن الجمعية الخيرية وضعت خطة مستقبلية لمشاريعها الإنسانية التي ستنفذها في الفترة المقبلة مسخرة الإمكانات كافة لرسم البسمة والأمل على وجوه الفئات المحتاجة وتوفير العيش الكريم من خلال لجان تم تشكيلها لمتابعة البرامج والخطط والأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية.

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