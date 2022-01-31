تعاونية الاتحاد تفتتح عيادتين طبيتين بالتعاون مع «برايم ميديكال سنتر»

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة، بالتعاون والتنسيق مع برايم ميديكال سنتر، عيادتين طبيتين مجهزتين بكافة التجهيزات الخاصة لعلاج جميع الأمراض، وذلك في سكن موظفي المحيصنة والقوز، حيث يشرف عليها طاقم طبي ذو خبرة وكفاءة، يضم أطباء مختصين وفنيين وممرضين، لتقديم الخدمات العلاجية والاستشارات الطبية لموظفي التعاونية.

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في تعاونية الاتحاد أحمد سالم بن كنيد الفلاسي أن التعاونية افتتحت عيادتين طبيتين في سكن المحيصنة (رجال)- في منطقة ديرة وسكن القوز (نساء)- في منطقة بر دبي، بالتعاون مع برايم ميديكال سنتر، حيث تعد العيادتان إحدى الخدمات الطبية، التي حرصت التعاونية على توفيرها لموظفيها في أماكن تواجدهم، لتسهيل عملية التنقل عليهم وتوفيراً للوقت والجهد، الذي من الممكن أن يبذلونه للوصول للمراكز الصحية.

وبين أن العيادتين تغطيان جميع سكنات الموظفين في منطقتي القوز ومحيصنة، وتوفر خدمات علاجية لجميع الأمراض، التي- لا قدر الله تعالى- قد تصيب أي موظف من خدمات الطوارئ والطب العام والباطني، وغيرها من الاختصاصات الأخرى والمرافق الصحية، التي تعنى بالصحة، إذ تعتبر العيادتان من المراكز العلاجية والوقائية، التي تضيف نقلة نوعية للخدمات الطبية، التي توفرها التعاونية للموظفين، وذلك لما تمتلكه من إمكانات عالية في الخدمات الصحية.

وأوضح أن برايم ميديكل سنتر تعتبر من المنظومات الصحية، التي تقدم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية، وفق معايير عالمية، خصوصاً أن العيادات، التي تم افتتاحها تتضمن في تصميمها وتنفيذها أحدث النظم، التي تتوافق مع معايير الاعتماد للمنشآت الصحية، داعياً جميع الموظفين الاستفادة من خدمات العيادتين الصحيتين والتوجه لهما في حال الحاجة لأي علاج طبي أو استشارة طبية.

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