«إيدك دبي» ينطلق غداً بمشاركة 155 دولة

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي» غداً الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي، حيث من المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي نحو 66 ألف مشارك من 155 دولة على مدار ثلاثة أيام، فيما يمثل الحدث المنصة النموذجية للأطباء والعاملين والخبراء ومتخصصي طب الأسنان للاطلاع على آخر المستجدات والابتكارات في مجال طب الفم والأسنان.

يشكل مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي» الفعالية المثالية لجميع أطباء الأسنان، وأخصائيي طب الأسنان، والممرضين، والمساعدين، وأخصائيي الصحة، والمعالجين، وفنيي الأسنان للاجتماع وتبادل الخبرات والمعلومات، واللافت هذا العام هو مشاركة مختبرات سمايل لينك بجناح مميز يعكس فيه رؤيتها والتزامها بتقديم أعلى معايير الجودة سواء من الناحية التقنية أو الفنية، ووقوفها دوماً بجانب طبيب الأسنان وتقديم آخر ما توصلت له تكنولوجيا صناعة الأسنان لتكون شريكه الأمثل في رسم ابتسامة صحية طبيعية على وجوه مرضاه، والجدير بالذكر أن مؤتمر «ايدك» سيكون فرصة للإعلان عن برنامج الولاء الذي ستطلقه مختبرات سمايل لينك لكل عملائها للاستفادة القصوى ليس فقط من جودة العمل وإنما من هدايا ومزايا متعددة.

يحظى المعرض بحضور قوي بصفته أكبر معرض ومؤتمر علمي سنوي في مجال طب الأسنان على مستوى العالم. بمشاركة كبرى وأهم شركات طب الأسنان، حيث يحافظ «إيدك دبي» على إرثه العريق من خلال فعاليات دورته السادسة والعشرين التي تقام تحت شعار «نقل التعليم والابتكار».

وقال رامي قاسم الشريك المؤسس لمختبرات «سمايل لينك»: هدفنا بالوجود في هذا المعرض هو تعريف طبيب الأسنان المقيم في الإمارات أو حتى الزائر إلى المعرض بوجود مختبر بهذه المستوى في الدولة قادر على تلبيه احتياجات طبيب الأسنان بكل مجالات عمله ضمن بيئة متطورة تحتوي كل التقنيات الحديثة لطب الأسنان الرقمي، حيث البعد الجغرافي لم يعد عائقاً أبداً.

ويضيف: «مختبر صناعة الأسنان هو المعمل الذي يقوم فيه فني الأسنان بصنع التعويضات السنية، تقوم تقنية مختبر الأسنان على علم وفن في نفس الوقت، ونظراً لاختلاف احتياجات كل مريض، فإن واجبات فني الأسنان تكون شاملة ومتنوعة، على الرغم من أن فنيي الأسنان نادراً ما يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى، إلا تحت إشراف طبيب أسنان معتمد، يعمل فنيو الأسنان بصورة مباشرة مع أطباء الأسنان من خلال اتباع التعليمات المكتوبة بشكل مفصل التي يتم إرسالها إلى المختبر.

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