آخر موعد لتخفيض المخالفات المرورية في الشارقة
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تنتهي، اليوم، عند الثانية عشرة ليلاً، المهلة التي حددتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لانتهاء تخفيض المخالفات المرورية في الإمارة بنسبة 50%، والتي تشمل تخفيض جميع المخالفات المرورية مع الغاء النقاط المرورية وحجز المركبات، باستثناء المخالفات المرورية المشددة.
4أجهزة
ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين إلى الاسراع لدفع المخالفات عبر 4 أجهزة، من خلال تطبيق شرطة الشارقة وتطبيق وزارة الداخلية وعبر جهاز (سهل) أو من خلال الحضور الى مراكز الخدمة.