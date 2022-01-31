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إكسبو 2020 دبي اليوم

آخر موعد لتخفيض المخالفات المرورية في الشارقة

المصدر:
  • الشارقة - عصام الدين عوض
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تنتهي، اليوم، عند الثانية عشرة ليلاً، المهلة التي حددتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لانتهاء تخفيض المخالفات المرورية في الإمارة بنسبة 50%، والتي تشمل تخفيض جميع المخالفات المرورية مع الغاء النقاط المرورية وحجز المركبات، باستثناء المخالفات المرورية المشددة.

 4أجهزة

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين إلى الاسراع لدفع المخالفات عبر 4 أجهزة، من خلال تطبيق شرطة الشارقة وتطبيق وزارة الداخلية وعبر جهاز (سهل) أو من خلال الحضور الى مراكز الخدمة.

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