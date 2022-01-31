محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء الصومال

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الاثنين) معالي محمد حسين روبله، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وذلك في جناح دولة الإمارات بمقر "إكسبو 2020 دبي".

وفي مستهل اللقاء رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئيس الوزراء الصومالي، معرباً عن تطلع الإمارات إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون البنّاء مع الصومال، وتعزيز الشراكة في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جهته أعرب معالي محمد حسين روبله عن بالغ تقدير بلاده لمواقف دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة تجاه الصومال خلال الفترات الماضية، كما هنّأ رئيس الوزراء الصومالي دولة الإمارات على الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو 2020 دبي، مؤكداً أن القيم التي يدعو لها الحدث العالمي تعكس إيمان الإمارات بأهمية إقرار السلام والوئام والتفاهم بين الشعوب كسبيل للوصول إلى المستقبل الأفضل المأمول للمنطقة والعالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

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