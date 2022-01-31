شرطة دبي تكرم مقيماً تقديراً لأمانته في تسليم مبلغ 5 آلاف درهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم العميد عبد الحليم محمد أحمد الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص بالوكالة، السيد عبد الصبور شودري محمد، وذلك لتسليمه الشرطة مبلغاً ماليا قدره 5 آلاف درهم عثر عليها في منطقة اختصاص المركز، بحضور الملازم حميد النعيمي، رئيس قسم إسعاد المتعاملين بالوكالة.

وأشاد العميد عبد الحليم الهاشمي بأمانة السيد عبد الصبور شودري محمد، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكدا أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدم العميد عبد الحليم الهاشمي شهادة شكر وتقدير للسيد عبد الصبور شودري محمد، لأمانته وحسن تصرفه، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز