محمد بن راشد يستقبل رئيس إسرائيل في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الاثنين) فخامة إسحاق هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي في جناح دولة الإمارات بمقر "إكسبو 2020 دبي".

وقد رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس إسحاق هرتسوغ والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية لدولة الإمارات، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كذلك رفع مستوى التعاون العلمي والتكنولوجي وغيرها من المسارات الداعمة لمستقبل التنمية.

وأكد صاحب السمو أن مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو 2020 دبي، إلى جانب أكثر من 190 دولة، تفتح مجالات عدة للتعاون، حيث يسعى الحدث العالمي لرسم الطريق لمستقبل أفضل قائم على التعايش السلمي بين الشعوب لإعادة توجيه الإمكانات والقدرات لكل ما يخدم البشرية.

كما تطرق النقاش إلى بحث مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا محل الاهتمام المشترك، والجهود الدولية المبذولة في سبيل تسريع وتيرة التعافي العالمي وتمكين الاقتصاد من العودة إلى معدلات نمو ما قبل الجائحة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

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