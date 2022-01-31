محاكم دبي تحصد جائزة" جلوبي" لأفضل استخدام لأدوات التواصل الاجتماعي خلال جائحة كوفيد 19

المصدر: وام

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حصدت محاكم دبي متمثلة بإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي جائزة "جلوبي" لأفضل استخدام لأدوات التواصل الاجتماعي خلال فترة جائحة كوفيد 19 وذلك تقديراً لتميزها وريادتها في الاستجابة للجائحة من خلال الجهود التوعية المبذولة وتبني حلول رقمية ذكية للتعامل مع الجائحة والحد من تداعياتها وغطت كافة الجوانب والإجراءات والاستفسارات القضائية.

وأكد عبدالرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال في محاكم دبي أن تميز إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي وحصولها جائزة "جلوبي" لأفضل استخدام لأدوات التواصل الاجتماعي خلال فترة كوفيد 19 جاءت نتيجة عملنا الجاد والتزامنا المستمر بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في السير على درب التميز والابتكار للوصول بإمارة دبي إلى مصاف أبرز الأمم المتقدمة في العالم كما انها تشكل دافعاً للمضي في تطوير مبادراتنا والمساهمة بصورة فاعلة في دفع مسيرة التنمية والتقدم والازدهار إلى آفاق جديدة تواكب تطلعات قيادتنا الحكيمة.

وأشاد مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي بجهود إدارة الاتصال بالإدارة لاستخدامها شبكات التواصل الاجتماعي لتحقق شراكة مجتمعية إلكترونية باعتبارها إحدى أهم قنوات التواصل الخارجي لتعزيز التواصل للوصول إلى أفضل ممارسات التطوير حيث عملت على مد جسور التواصل الاجتماعي مع جمهورها من خلال الترويج لمشاريعها وخدماتها وأيضاً تبادل وجهات النظر مقدراً بدوره التواصل الدائم من إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي مع العديد من الشكاوى والمقترحات التي تصل إلى قنوات التواصل الاجتماعي يومياً من المتعاملين والعمل على متابعتها مع الإدارات المعنية في مختلف القطاعات لضمان إيجاد الحلول السريعة لها.

وأشار إلى وجود فريق مختص لإدارة هذه القنوات التي تعمل وفق منهجية مدروسة للارتقاء بالمحتوى الإعلامي للدائرة مما ساهم في تعزيز الرضا العام للأفراد وتكوين قاعدة جماهيرية داعمة لمحاكم دبي ويضمن بلوغ الأهداف الموضوعة.

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